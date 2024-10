Homem inicia briga, esfaqueia amigo e agride ex-cunhados com mordida e golpes de facão

No último domingo(13), um homem cometeu vários crimes na cidade de Angélica, a 276 km de Campo Grande. O homem teria iniciado uma briga com um amgio na frente de uma conveniência en decorrência de uma pequena quantia de dinheiro.

De acordo com informações do site Ivinotícias, o homem ocupa um cargo de chefe no Detran da cidade. O amigo foi esfaqueado no pescoço superficialmente. Ambos foram embora do local após resolverem o conflito e a polícia miltar foi acionada.

No entanto, depois o homem cometeu outros crimes, após ir a casa da ex-esposa. Ela ficou assustada e se trancou na casa. O irmão da vítima foi até a residência e foi mordido no nariz pelo homem. Eele teve que ir até o hospital da cidade.

O outro irmão da mulher também foi na casa da irmã. Ele e o agressor começaram a discutir e brigar. O criminoso o atacou com um facão e proferiu diversos golpes. O estado de saúde do irmão agredido é grave e teve que ser transferido para um hospital na cidade de Nova Andradina.

que apresentava sinais de embriaguez. O agressor foi preso e encaminhado à delegacia, onde responderá pelo crime de tentativa de homicídio.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.