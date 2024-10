Identificado motorista que morreu em batida entre carro e carreta na BR-262

Jair Rola Belmonte, de 56 anos, morreu, na noite desse domingo (13), na BR-262, em Miranda, distante 194 quilômetros de Campo Grande, após bater o carro que conduzia de frente com uma carreta.

Conforme informações do site O Pantaneiro, vítima seguia em um Fiat/Strada, quando perdeu o controle da direção, invadiu o acostamento e, em seguida, foi para a pista contrária. Nesse momento houve a colisão frontal.

Com o impacto, o veículo ficou completamente destruído e a vítima presa às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o resgate do corpo de Jair.

O motorista da carreta não se feriu no acidente. A Polícia Civil e a Perícia foram acionadas para iniciar as investigações do acidente.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram