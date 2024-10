Fogo destrói caminhonete que estava estacionada em Anastácio

Incêndio de grande proporção destruiu uma caminhonete, nesse domingo (13), em Anastácio, distante 123 quilômetros de Campo Grande. O veículo estava estacionado em frente à residência do proprietário.

Conforme informações do site O Pantaneiro, o dono da Chevrolet S10 estava dormindo, quando acordou com o alarme do automóvel disparando.

Ao verificar o que estava acontecendo, encontrou a caminhonete já em chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local o fogo já havia consumido quase que por completo o veículo.

O incêndio foi controlado pelos militares. Não há informações se o fogo foi causado de forma criminosa ou acidente, como um curto circuito no motor.

