Seis pescadores são flagrados com petrechos ilegais e peixes capturados abaixo do tamanho permitido

No último sábado(12), a Operação Padroeira também autuou seis pescadores por estarem com petrechos ilegais e cpaturarem peixes abaixo do tamanho estipulado no município de Nioaque.

A Polícia Militar de Jardim realizava patrulhamento fluvial no Rio Miranda, quando em incursão a pé às margens do rio, num local conhecido como Poço do Sobradinho abordou um grupo de pescadores.

Durante a fiscalização, seis pescadores foram flagrados utilizando petrechos de pesca não permitidos, conhecidos como “chasco”. Além disso, dois desses pescadores estavam com peixes abaixo do tamanho mínimo estabelecido pela legislação. Como os peixes ainda estavam vivos, eles foram imediatamente devolvidos ao rio.

Os seis pescadores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Nioaque/MS, juntamente com os petrechos proibidos. Também foram confeccionados autos de infração administrativa para todos os infratores.

Quatro deles receberam multa no valor de R$ 700,00 cada, enquanto para os dois que estavam com peixes fora da medida, foi acrescido R$ 20,00 por quilo de pescado apreendido, totalizando R$ 4.000,00 em multas.

Os infratores responderão por crime de pesca ilegal, cuja pena prevista é de 1 a 3 anos de detenção.

