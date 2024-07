Homem faz denuncia e um dia depois é baleado na própria casa em Sidrolândia

No último domingo(14), um homem identificado como Márcio diniz Cândido(43) conhecido como “Caçapa” foi baleado em sua casa e levado em estado grave para o socorro em Sidrolândia. O suspeito é conhecido como “Bigode” e seria um desfaeto do homem e já teria feito ameaças ao mesmo.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a esposa de caçapa relatou aos policiais que o criminoso é Victor Varlei Suzano da Costa, “bigode”, e que havuia invadido a casa no dia anteria e feito ameaças de morte ao marido.

Com medo, Márcio foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência, mas um dia depois foi baleado na região da cintura. O estado do homem é grave segundo os médicos que decidiram encaminhá-lo pára a Santa Casa em Campo Grande.

O caso foi registrado como tentativo de homicídio e está sendo investigado pela polícia de Sidrolândia.

