Motorista capota caminhonete carregada com 1,7 tonelada de maconha

Homem de 24 anos foi preso, nesse domingo (14), em Jardim, distante 265 quilômetros de Campo Grande, após capotar a caminhonete que conduzia carregada com 1,7 tonelada de maconha.

Conforme Boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar Rodoviária deram ordens de parada ao motorista,que seguia em uma Toyota Hillux, na MS-178. O homem fugiu, iniciando perseguição pela rodovia.

Em certo momento, o condutor acessou a BR-267 e passou, também, a ser perseguido por uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Após alguns quilômetros, o motorista perdeu o controle do veículo e capotou diversas vezes na rodovia, espalhando grande quantidade de droga na pista.

O motorista foi encontrado deitado na grama, reclamando de dores pelo corpo. Ele foi socorrido até o Hospital Marechal Rondon, onde não foram constatadas lesões.

Ao todo, os agentes encontraram no interior do veículo 1718 tabletes de maconha, que totalizaram 1,7 tonelada da droga. O homem contou que pegou o automóvel carregado na cidade de Bela Vista e levaria até Bonito, onde receberia R$ 5 mil pelo serviço.

Os policiais constataram, ainda, que o suspeito possuía mandado de prisão em aberto no Estado de Minas Gerais. O caso foi registrado na delegacia da cidade como tráfico de drogas.

