Motoristas com problemas de visão aumenta quase 80% no Brasil

Segundo dados da CBO (Conselho Brasileiro de Oftalmologia) divulgados nesta segunda-feira (15), o número de brasileiros com restrições na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em decorrência de problemas de visão aumentou quase 80% ao longo dos últimos dez anos.

Conforme aponta o levantamento, as restrições visuais correspondem a 91% de todas as anotações aplicadas a um total de 27,9 milhões de CNHs emitidas no Brasil, reforçando a importância do cidadão realizar exames de vista pelo menos uma vez ao ano.

Os estados do Rio de Janeiro (2,1 milhões), Rio Grande do Norte (390 mil) e Paraíba (371,8) apresentam o maior número de CNHs restritas. O Acre, possui o menor número com 56,4 mil registros, o que equivale a 20% dos condutores com restrição visual para conduzir veículos.

Os problemas nas vistas podem ser causados por diversos motivos, dentre eles o envelhecimento da população; exposição prolongada às telas de celulares e computadores e o aumento de doenças crônicas como diabete, hipertensão e estresse.

A má alimentação também pode ter interferência devido ao sedentarismo e à obesidade que algumas pessoas podem desenvolver.

