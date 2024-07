Homem é preso novamente após transportar mel falso feito com desinfetante

Nesta segunda-feira(8), um homem de 56 anos foi preso em flagrante após ser pego vendendo mel falso no Posto da Polícia Rodoviária Federal em Anhanduí, a 59km de Campo Grande. A prisão ocorreu após um trabalho investigativo da após trabalho investigativo da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) e da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal).

O “mel” adulterado continha itens cancerígenos e não levava a presença do mel propriamente. A mistura era feita com com xarope, açucar e desinfetante com cheiro eucalipto. Nesta manhã por volta das 8h, o homem estava a caminho de Campo Grande, onde os produtoros seriam vendidos e costumavam ser comercializados próximo a rotatória da avenida Tamandaré.

O carro onde ele transportava o produto, uma pampa, foi apreendido juntamente com garrafas, tampas e rótulos. O genro era o motorista no momento da apreensão. A polícia informou que ele vendia o litro entre 20 e 25 reais a um custo de produção menor que 5 reais. Estima-se que o criminoso juntava a quantia de 25 mil reais por semana.

Essa não é a preimeira vez que o homem teve cargas de mel falsificado apreendidas. Em 2022, na sua casa em Dourados foram apreendidos frascos e a subtância produzia por ele. Em ambas as apreensões, os rótulos tinham nomes como: Mel Silvestre, No Favo, Mel Campestre, Abelha Fofoinha e o mais recente, Mel Serrano.

O material será analizado ainda hoje. A investigação apura a participação de mais pessoas e os comerciantes também serão autuados por vender o produto falsificado e prejudical produzido pelo homem. Ele comercializava o produto nas cidades de Maracaju, Bandeirantes e Aral Moreira.

