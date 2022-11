Homem envolvido em queima de pneus que incendiou carro é preso

Um homem, identificado apenas como Oswaldo, foi preso no distrito de Itahum, em Dourados, a 238 quilômetros de Campo Grande, na tarde deste domingo (20). Ele é acusado de estar envolvido no ato de queima de pneus, realizado na última sexta-feira (18), no Trevo da Bandeira.

De acordo com o site Dourados News, o mandado de prisão preventiva foi cumprido em ação da Polícia Federal e PRF (Polícia Rodoviária Federal). Na manhã de ontem, as equipes apreenderam a carreta que supostamente foi utilizada para levar os pneus até o local.

O veículo foi apreendido em uma residência na região do bairro Jardim Márcia. Segundo as informações da polícia também foram recolhidos diversos sacos, possivelmente preenchidos com restos de pneus.

Caso

Na última sexta-feira um grupo de pessoas fez uma barreira de pneus na região do Trevo da Bandeira e ateou fogo. Um motorista de um Fiat Uno branco tentou ultrapassar a barreira de pneus e teve o veículo completamente queimado.

