Prefeitos de MS chegaram ao Atacama, após percorrer traçado da Rota Bioceânica

Onze prefeitos e assessores chegaram, no domingo à noite, em São Pedro do Atacama, destino turístico do Chile. A missão técnica de Mato Grosso do Sul tem o objetivo de participar do Fórum dos Territórios Subnacionais do Corredor Atlântico-Pacífico, que começa nesta terça-feira (22) em Antofagasta. A comitiva percorreu mais de 1.300 quilômetros do traçado da Rota Bioceânica.

O grupo é liderado pelo prefeito de Porto Murtinho Nelson Cintra.

A participação dos prefeitos de várias regiões do Estado nessa convenção é uma oportunidade de conhecerem a rota em implantação, com a pavimentação do trecho paraguaio de 495 quilômetros entre as fronteiras com Mato Grosso do Sul e Tartagal (Argentina). A visita propiciará conhecimento dos projetos em andamento dos parceiros do Brasil, que também se preparam para ampliar o mercado externo e levar desenvolvimento ao longo da rota.

“É um momento histórico para o Estado e Porto Murtinho, e o envolvimento dos prefeitos avançará os planos que visam preparar as nossas cidades para integrar a Bioceânica, por meio da conexão das rodovias estaduais com a BR-267 e a saída para o Pacífico”, observa Vivian Cruz, assessora de projetos. “O contato com as autoridades bilaterais, nesse encontro, visa também identificar negócios, como o turismo, e traçar a planificação das cidades”, acrescenta.

Oportunidades de negócio

O fórum segue até o dia 25, com a participação de autoridades, técnicos e empresários do Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. Após a solenidade de abertura, às 9h de amanhã, serão formados grupos de trabalho para discussão de vários temas, como indústria e comércio, procedimentos aduaneiros integrados, infraestrutura, transporte e logística e turismo. Haverá também a participação de uma comissão formada pela rede de universidades dos quatro países.

A comitiva dos prefeitos – o comboio é formado por 14 veículos – saiu ontem de Tartagal, cidade argentina situada a 130 quilômetros da fronteira com o Paraguai, e após passagem por San Salvador de Jujuy tomou o destino para San Pedro do Atacama, num percurso de 775 quilômetros. No trajeto, a missão técnica conheceu a Cordilheira dos Andes – que faz parte do traçado da Rota Bioceânica -, um dos monumentos da natureza na Costa Oeste da América do Sul.

