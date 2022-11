Vídeo: Carro pega fogo ao atravessar barreira com pneus sendo queimados

O motorista de um Fiat Uno, branco, tomou a péssima decisão de avançar sobre pneus que estavam sendo queimados, durante uma manifestação, na manhã desta sexta-feira (18), na BR-463, próximo ao Trevo das Bandeiras, em Dourados – 228 quilômetros de Campo Grande. Ninguém saiu ferido.

Segundo Dourados News e de acordo com informações policiais, um grupo ainda não identificado chegou ao local, descarregou os pneus e colocou fogo para impedir o trânsito na região que dá acesso a BR-163 e BR-463.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), não confirmou mais nenhuma manifestação. Inclusive, pelo Twitter, a PRF se manifestou e deu mais atualizações. “Houve um incêndio de pneus que causou transtorno ao trânsito. A situação foi contornada em pouco tempo pela PRF e a CCR MS-Via.”

Em seguida, as autoridades confirmaram que todas as BR’s de Mato Grosso do Sul estão com as pistas livres. Inclusive a de Dourados, localizada no início da Avenida Hayel Bon Faker, o trevo liga as BRs 163 (Dourados-Caarapó) e 463 (Dourados-Ponta Porã).

Nuvem de fumaça

A queima dos pneus provocou uma grande nuvem de fumaça que pode ser vista de vários pontos do município. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, foi ateado fogo nos pneus, mas não foi necessário o descolamento da equipe porque as chamas já tinham sido extintas.

Pelas redes sociais também circula o vídeo de um trator colocando toras de madeiras na estrada para bloquear o trânsito, além dos pneus que já estavam colocados, na região de Maracajú. Na gravação, o internauta brinca que deve dormir agora em Vista Alegre, Distrito de Maracajú, até que as pistas fossem liberadas novamente. Acesse também: Justiça manda prender gerente do Detran de Juti e outros dois

Com informações do repórter João G. Vilalba