Na Indonésia, terremoto deixa cerca de 46 mortos e 700 feridos

Java, principal ilha do arquipélago da Indonésia, foi atingida por um terremoto de magnitude 5,6 nesta segunda-feira (21). Segundo informações até o momento, o incidente deixou ao menos 46 pessoas mortas e outras 700 feridas.

Cianjur foi a cidade mais afetada pelos tremores. De acordo com um porta-voz do local, o número de mortos deve aumentar durante o passar do dia, ele ainda acrescentou que diversas casas foram danificadas. Residências, comércios, hospitais, edifícios e uma escola islâmica também sofreram danos. Já em Jacarta, o tremor foi sentido em escala menor e não foram relatados danos em infraestruturas e nem vítimas.

Após duas horas do terremoto principal, mais 25 tremores secundários foram registrados. O governo alerta que ainda há risco de deslizamentos de terras, se houver chuvas fortes. A principal recomendação é que as pessoas fiquem do lado de fora de edifícios, já que as estruturas podem desabar.

A Indonésia fica localizada no Círculo de Fogo do Pacífico, uma zona sísmica altamente ativa, onde diversas placas da crosta terrestre se encontram, causando um número maior de terremotos e vulcões na região.

O país asiático já passou por diversos eventos parecidos como este. Em setembro de 2018, mais de 2.000 pessoas morreram em um terremoto na ilha de Sulawesi. Em 2004, tremores de magnitude 9,1 atingiram a ilha de Sumatra, provocando um tsunami que atingiu 14 países da região, matando 226 mil pessoas ao longo da costa do oceano Índico, mais da metade delas na Indonésia.

O novo incidente ocorre uma semana após o encontro do G20 na Indonésia, que reuniu na Ilha de Bali lideranças mundiais, como os presidentes dos Estados Unidos e da França, Joe Biden e Emmanuel Macron e o chanceler da Rússia, Serguei Lavrov.

