Homem embriagado mata motociclista em acidente e tenta fugir

Lázaro de Carvalho Viana, de 61 anos, morreu após colidir motocicleta em um carro. O acidente ocorreu na noite do último domingo (20), no Assentamento Santa Mônica, próximo a Terenos, município localizado a 23 km de Campo Grande. O outro condutor, de 58 anos, estava embriagado e fugiu após o acidente.

A vítima chegou a ser socorrida por populares, que chamaram atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Na garupa da motocicleta Honda Biz 125, estava uma mulher de 47 anos, que teve várias escoriações e politrauma.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o motorista do veículo Fiat Palio foi preso em flagrante, em estado de embriaguez. Ele tentou fugir do local, mas foi impedido por populares que testemunharam a colisão.

O homem não quis realizar o teste do bafômetro, mas estava em visível estado de embriaguez, exalando forte odor etílico e apresentando completo desequilíbrio. Ele foi preso em flagrante e encaminhado a 1º Delegacia de Polícia Civil de Terenos, com a necessidade do uso de algemas em razão de tentativa de fuga.

A mulher foi socorrida por uma equipe médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para o setor de Trauma da Santa Casa em Campo Grande.

Ainda não foram divulgadas as condições que envolveram a colisão. A motocicleta foi entregue à irmã de Lázaro.

O caso segue em investigação e foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e lesão corporal na direção de veículo automotor.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: