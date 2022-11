Morador é socorrido após imóvel ser destruído pelo fogo

Uma residência de madeira ficou completamente destruída após pegar fogo no Distrito de Bocajá, em Douradina, a 201 quilômetros de Campo Grande. De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, o morador de casa teve que ser socorrido ao hospital sem sinais de gravidade.

Conforme as imagens divulgadas pela mídia é possível ver o imóvel todo destruído. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e a área incendiada e as imediações do terreno foram isoladas até a chegada da Defesa Civil para análise do local.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.