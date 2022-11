Inglaterra, EUA e Holanda jogam hoje; confira horários

Passada a ansiedade da estreia com a vitória do Equador sobre os anfitriões, a Copa do Mundo do Catar começa a “desfilar” seus primeiros craques nesta segunda-feira (21), em três jogos. Hoje, três partidas da fase de grupos movimentam a rodada, com destaque para as estreias de Inglaterra, Holanda e Estados Unidos.

Horários

Inglaterra e Irã se enfrentam de manhã, às 9h, no Estádio Internacional Khalifa. Depois, no começo da tarde, às 12h, Senegal e Holanda jogam no Estádio Al Thumama, em Doha. O último jogo do dia é entre Estados Unidos e País de Gales, às 15h, o Estádio Ahmed Bin Ali, em Al Rayyan.

Como chegam as grandes seleções

Inglaterra: Os ingleses chega com o elenco mais caro da Copa. Desacreditada nos últimos mundiais, existe uma forte expectativa em relação a essa equipe, mesmo com o péssimo desempenho na campanha mais recente na Nations League, onde acabou rebaixada de divisão. Na última Copa, foi semifinalista. Na última Euro, vice-campeã. E em 2019, terceiro lugar na Liga das Nações.

O grande destaque é Harry Kane, que tem a oportunidade de realizar o feito inédito de ser artilheiro da competição duas vezes seguida. Aos 29 anos, ele soma 51 gols marcados em 75 partidas pela seleção. Vale ficar de olho também no volante Jude Bellingham, do Borussia Dortmund-ALE.

Holanda: O país retorna após ausência na Copa de 2018. O talentoso time passou pela fase de grupos da atual Liga das Nações invicto, com cinco vitórias em seis jogos. Inclusive, desde a volta do treinador, não houve derrotas – em 15 partidas, os holandeses venceram 11 e empataram quatro.

O técnico Louis Van Gaal retornou ao comando após um período de 5 anos. O experiente treinador ajudou a equipe voltar a uma Copa. Foi com ele, no Mundial de 2014, que a equipe encontrou um pouco de regularidade. Mesmo assim, o potencial da Laranja Mecânica ainda é uma incógnita.

Estados Unidos: De volta ao Mundial depois de oito anos, o retrospecto recente dos Estados Unidos não empolga. Nos últimos cinco confrontos disputados, conquistou apenas uma vitória. A grande esperança são os destaques, com carreira na Europa, que podem surpreender, é o caso de Reyna (Borussia Dortmund), McKennie (Juventus) e o grande destaque, Pulisic (Chelsea).

Desde o Mundial de 1998, na França, 32 seleções inicialmente divididas em oito grupos de quatro seleções se enfrentam buscando as 16 sonhadas vagas no mata-mata, que se afunila até chegar à grande final. Com a Copa do Mundo no Catar, já são sete torneios com esse modelo.

Confira:

