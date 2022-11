Projeto “Horta Escolar” é destaque em escola estadual em Deodápolis

Fazendo parta da rotina há 10 anos da Escola Estadual Lagoa Bonita, localizada no distrito de Lagoa Bonita, em Deodápolis, o Projeto “Horta Escolar” realizou mais uma etapa do eixo estruturante, Terra-Vida-Trabalho com os estudantes da instituição onde foi implementada o Sistema de Irrigação por Aspersão desde 05 de outubro.

Ermisom Borges, coordenador de tecnologia inovadora, explica que o novo sistema de automação voltado para o manejo de hortaliças irá melhorar o cultivo dos alimentos, “além de ampliar nossa produtividade”, acrescentou.

Além da sua eficácia em aumentar a produtividade da horta, o sistema de irrigação contribui na sustentabilidade ambiental, “ou seja, há um melhor aproveitamento da água”, esclarece o professor Cláudio Nascimento, colaborador e mentor do novo sistema implantado.

O Projeto “Horta Escolar “ conta com o apoio de diversos parceiros da comunidade de Deodápolis, entre eles Luciano Pitteri, que representa a Sicredi, responsável por avaliar a iniciativa e aprová-la, estabelecendo assim uma parceria fundamental para a aquisição dos materiais necessários.

“Para nós é motivo de muita alegria, saber que os resultados de um trabalho em equipe, (escola e comunidade) está dando certo. O aprimoramento, através do Sistema de Irrigação será de grande relevância para o melhor desenvolvimento de nossa Horta”, destacou professor Cleidivaldo Siqueira.

“Enfim, agradecemos a todos que fazem parte da Escola Estadual Lagoa Bonita, que, direta ou indiretamente, contribuem para obtenção dos melhores resultados, em especial a nossa gestora em exercício, Marta Cristina, que não mediu esforços para que os resultados pudessem acontecer”, finaliza Siqueira.

