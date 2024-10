Homem é preso transportando drogas em carrinho de bebê

No último final de semana. um homem de 22 anos foi preso em flagrante por transportar um pedaço de crack num carrinho de bebê na cidade de Bataguassu. A prisão foi realizada pela Força Tática da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) durante o patrulhamento pela Rua São Sebastião.

Os policias tinham avistado um casal com um recém-nascido na frente de um bar, conhecido por ser um possível ponto de venda de drogas. O homem escondeu um objeto no carrinho de forma suspeita e chamou a atenção da equipe policial.

Eele foi abordado e disse não ter ennvolvimento com atividade ilícitas. Porém, na revista, foram encontradas 25,8 gramas de crack. Pirmeiramente ele disse desconhecer a origem, mas depois disse ter pago o valor R$ 500 pela roga na delegacia.

A mulher de 26 anos foi incluída como suspeita no caso, ela disse também que não conhecia a origem das drogas.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.