Dono de página que divulgou “fake news eleitoral” é alvo de Operação do Ministério Público

Dono de página em rede social foi alvo da Operação Fake Fire, realizada pelo MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) através do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), na manhã desta quarta-feira (2), em Nova Andradina, distante 299 quilômetros de Campo Grande.

A ação aconteceu após investigação apontar que o investigado disseminou desinformação e Fake News durante campanha eleitoral, na página do Instagram intitulada “Nova Fogo”, mas também conhecida por “pagodinho”.

A rede possuía 107 mil seguidores, quase o dobro do número atual da população do município, que de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) é de 55 mil.

Os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do rapaz, onde foram encontrados R$ 5,4 mil em espécie. O celular dele e outros dispositivos de armazenamento também foram apreendidos.

Além disso, o investigado passará a utilizar tornozeleira eletrônica e está proibido de divulgar informações relacionadas à campanha eleitoral, além de outras medidas.

