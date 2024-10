TJMS divulga lista de inscrições aprovadas para o Concurso do Monumento do Fórum de Campo Grande

Foi publicado no Diário da Justiça desta quarta-feira (2), a lista das inscrições deferidas e indeferidas para o Concurso do Monumento do Fórum de Campo Grande. Ao todo, 13 candidatos passaram para a próxima fase, enquanto outros 44 não cumpriram os requisitos mínimos e estão de fora das etapas seguintes.

O concurso teve lançamento no dia 21 de maio deste ano, buscando selecionar um monumento artístico inédito que represente a Justiça e o Direito, remetendo à cultura e à regionalidade sul-mato-grossense.

A próxima etapa do certame será a avaliação dos projetos pela Comissão Julgadora que atribuirá notas a cada um deles. A análise será realizada pelos membros da comissão de forma individualizada, os quais observarão cinco critérios classificatórios estabelecidos no edital.

O concurso é realizado pelo Departamento de Compras e Licitações do TJMS e consiste na seleção, escolha e premiação de projeto artístico cuja proposta inclua: memorial descritivo, representação gráfica, projetos executivos e complementares e execução do monumento, visando a criação e instalação de monumento artístico, incluindo sinalização com informações acessíveis sobre a obra artística, conforme regulamento do edital do certame. O primeiro colocado receberá o prêmio de R$ 50 mil, a segunda colocação será premiada com R$ 30 mil e o terceiro colocado receberá R$ 15 mil. Além disso, o vencedor terá a oportunidade de executar a obra, com um valor estimado de R$ 300 mil.

Confira as inscrições habilitadas clicando aqui

