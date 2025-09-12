Homem é preso suspeito de estuprar enteada de 11 anos em MS

Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) prenderam nesta semana um homem de 56 anos, suspeito de estupro de vulnerável contra a própria enteada, atualmente com 11 anos, em um município do interior de Mato Grosso do Sul.
Segundo a Polícia Civil, a investigação teve início após a denúncia feita recentemente, que levou ao cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do investigado. O caso, devido à sua gravidade, corre em segredo de justiça, medida que também busca garantir a proteção da vítima.
O suspeito foi levado para a delegacia e permanece à disposição da Justiça. A polícia não detalhou por quanto tempo os abusos teriam ocorrido nem se há outros possíveis envolvidos, informações que seguem sob apuração.
A Polícia Civil reforça a importância de que casos de violência sexual sejam denunciados. Em situações de suspeita ou confirmação de abuso, a população pode acionar o Disque 100, ligar para o 190 ou procurar diretamente a Delegacia de Atendimento à Mulher mais próxima.
