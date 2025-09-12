Mulher tem dente arrancado após agressão de vizinho em Campo Grande

Uma mulher de 34 anos foi brutalmente agredida pelo vizinho, de 31 anos, e teve um dos dentes arrancados com a raiz durante a violência registrada nessa quinta-feira (11), no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

De acordo com o relato da vítima à polícia, ela trabalha como garota de programa e mantém apenas uma relação profissional com o homem, que, segundo ela, insiste em afirmar que ambos possuem um relacionamento. No momento da agressão, a mulher estava lavando roupas na casa do vizinho, já que sua máquina havia quebrado.

Por volta das 11h, o autor chegou alterado, empurrou a vítima contra a parede e passou a agredi-la com socos. Durante as agressões, um dos dentes da frente da mulher foi arrancado.

A vítima foi socorrida e encaminhada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), relatando dores após a violência. Já o suspeito precisou ser algemado pelos policiais antes de ser levado para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

