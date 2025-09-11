Homem confessa estupros de mulheres e vai preso em flagrante em Dourados

Indivíduo trabalhava como motoentregador no período noturno e participação em outros crimes é considerada em investigação

Nesta quinta-feira (11), um homem identificado como Gabriel Vitório Souza Barbosa, de 22 anos foi autuado em flagrante por estuprar uma jovem no bairro Jardim Dubai, ocorrido na última terça-feira (9), em Dourados. O jovem também confessou esturpos de outras duas vítimas na cidade.

O suspeito foi encaminhado Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde aguardará a audiência de custódia.

Segundo o Dourados News, a Polícia Civil, informou que após a prisão ele confessou outros dois estupros e não é descartada a participação dele em outros crimes.

O crime ocorreu quando o homem que estava em uma motocicleta abordou a vítima que seguia de bicicleta para casa. Gabriel trabalha como mecânico durante o dia e como entregador à noite.

No depoimento inicial, ele declarou que “não sabe o que acontecia com ele” ao cometer os crimes. Ele foi preso por equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais), Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) e DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

