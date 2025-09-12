Campo Grande oferece mais de 2,3 mil vagas de emprego em diferentes áreas nesta sexta

A Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) e a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) divulgaram nesta sexta-feira (12) um total de 2.313 vagas de emprego disponíveis na capital. As oportunidades abrangem diferentes áreas, níveis de escolaridade e experiências, incluindo funções para candidatos sem experiência profissional e posições exclusivas para pessoas com deficiência.

Entre as ocupações mais requisitadas estão operador de produção (100 vagas), operador de telemarketing ativo (100), auxiliar de linha de produção (93), operador de caixa (42), auxiliar de logística (60), auxiliar de limpeza (32), atendente de lanchonete (26), servente de obras (27), motorista entregador (17), motorista carreteiro (14), pedreiro (18), eletricista de instalações (15) e repositor de mercadorias (15).

Também há oportunidades em setores variados, como consultor de vendas (12), auxiliar de cozinha (7), atendente de padaria (6), ajudante de açougueiro (14), desossador (4), auxiliar de mecânico de autos (4) e operador de processo de produção (8). Parte das vagas é temporária, especialmente em logística, comércio e serviços domésticos.

Os interessados devem comparecer pessoalmente às sedes da Funsat ou da Funtrab, das 7h às 17h, portando RG, CPF e carteira de trabalho. Também é possível atualizar o cadastro e concorrer às oportunidades pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

Funsat – Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória

Funtrab – Rua 13 de Maio, 2.773, Centro

Rede Fácil – unidades Aero Rancho, Guaicurus e Bosque dos Ipês

A orientação das fundações é que os candidatos mantenham o cadastro atualizado, já que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. O sistema integrado permite que os trabalhadores consultem as oportunidades em tempo real, tanto presencialmente quanto pelo aplicativo.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais