MS registra 19 crimes eleitorais no primeiro turno

Neste domingo (02), foram registradas 19 ocorrências tipificadas como crime eleitoral, somente no Mato Grosso do Sul. De acordo com o levantamento da Operação Eleições 2022, oito pessoas foram presas no MS, devido a infrações eleitorais. Os dados são disponibilizados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O levantamento mostra que os casos registrados foram de compra de votos/corrupção eleitoral (4), boca de urna (3), crimes contra candidatos (3), violação ou tentativa de violar o sigilo de voto(2); e crimes comuns nos locais de votação (1). Não há registros de apreensão de arma de fogo.

De acordo com o tenente-coronel Augusto Pereira, chefe da assessoria de comunicação social da PM, a capital teve um dia de votação com poucas ocorrências, que foram resolvidas no local. “Em Campo Grande, apenas duas ocorrências foram registradas no período da manhã, que levaram ao encaminhamento dessas pessoas à delegacia da Polícia Federal. No mais, apenas denúncias de boca de urna, mas que foram sanadas no local”, comenta.

Para garantir uma segurança e clima pacífico na apuração, a Polícia Militar fez o isolamento do perímetro do TRE-MS (Tribunal Eleitoral Regional de Mato Grosso do Sul), com distância de 100 metros. “Como a gente tá em um tempo muito acirrado, com muita disputa e polarização, poderia causar algum tipo de problema aqui no local. Então a gente preferiu isolar o local e garantir a segurança de todos. Tanto dos profissionais da imprensa, como de toda a população”, explica Augusto.

No total, foram contabilizados 939 crimes eleitorais no Brasil, conforme indica a Operação Eleições 2022. Também foram presas, até o momento, 184 pessoas. Os dados são disponibilizados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Minas Gerais, Goiás e Paraná foram os estados com mais registros: 97, no primeiro; e 91 nos dois estados subsequentes. Em sequência, encontram-se o Acre (72), Pará (60) e Rio de Janeiro (60).

Entre os crimes, o mais comum é o flagrante de boca de urna: 149 registros, dos quais 28 foram no Goiás e 28 no Paraná.

Também foram registrados casos de compra de votos/corrupção eleitoral: 149 registros, dos quais 20 foram no Amapá, 19 em Roraima e 14 no Sergipe. O monitoramento também informa que autoridades apreenderam R$1.969.119,00, em dinheiro vivo.

O Ministério da Justiça contabiliza 40 casos de transporte irregular de eleitores e 10 ocorrências de violação ou tentativa de violação do sigilo do voto.

O Paraná foi o estado em que foi feita a maior apreensão de dinheiro: R$ 700 mil. O total apreendido no país é superior a R$ 1,9 milhão. Foi apreendido também dinheiro suspeito no Piauí (R$ 383,8 mil); Roraima (R$ 207 mil) e Paraíba (R$ 114 mil).

Ao todo, foram apreendidas 11 armas de fogo em todo o país.

