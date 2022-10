Haaland supera Messi e Cristiano Ronaldo

Erling Haaland continua a assustar o mundo futebolístico com seus gols. O norueguês está balançando as redes em ritmo avassalador, sendo dono de 17 gols nos 11 primeiros jogos na temporada 2022/2023. Na última partida, o jogador fez um hat-trick e contribuiu para a goleada do Manchester City, contra o United. Dessa forma, ele despontou com maior média de gols por um clube na carreira e, em comparação com outros craques aos 22 anos, ele já passou até Messi e Crsitiano Ronaldo.

A nova atuação de gala do norueguês fez com que uma série de marcas fossem alcançadas, seja pelo fato de marcar três vezes novamente em uma partida ou pelo total de gols já anotados desde que chegou ao time de Pep Guardiola para esta temporada.

Em 50% dos jogos da competição, o camisa 9 guardou ao menos dois tentos, segundo dados da Footstats. Apenas o Bournemouth não foi vítima do atleta até aqui. O atacante também é o primeiro atleta a fazer três hat-tricks seguidos em casa na Premier League: já são nove gols em quatro partidas no Etihad Stadium. Além da última rodada, Haaland também marcou contra o Nottingham Forest e Crystal Palace.

Haaland lidera a tabela de artilharia da Premier League na temporada, com 14 gols em 8 jogos, o dobro do vice-líder Harry Kane (7), do Tottenham. A média de gols a cada 90 minutos em ação (sem considerar acréscimos) é de 1,89, aumento de 69% sobre sua marca na Bundesliga pelo Borussia Dortmund.

Veja os artilheiros das principais ligas Inglês:

Haaland (Manchester City) 14 gols

Espanhol: Lewandowski (Barcelona) – 9 gols

Francês: Neymar e Mbappé (PSG) – 8 gols

Alemão: Füllkrug (Werder Bremen) – 7 gols

Italiano: Arnautovic (Bologna) – 6 gols.

