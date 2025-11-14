Trabalhadores devem injetar R$ 369,4 bilhões na economia com o pagamento do 13º salário

Do valor total, a região do Centro-Oeste representa 9% na economia do país

Uma das épocas mais aguaradadas pelos trabalhadores brasileiros se aproxima. Até dezembro de 2025, o pagamento do 13º salário tem potencial de injetar na economia

brasileira cerca de R$ 369,4 bilhões, segundo estimativas do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

Na distribuição por região, a parcela mais expressiva do 13º salário (49,6%) deve ser paga nos estados do Sudeste, região com a maior capacidade econômica do país e que concentra a maioria dos empregos formais e aposentados e pensionistas. No Sul, devem ser pagos 17,3% do montante e, no Nordeste, 16,4%. Já às regiões Centro-Oeste e Norte cabem, respectivamente, 9% e 5%. Importante registrar que os beneficiários do Regime Próprio da União receberão 2,7% do montante e podem estar em qualquer região do país.

Recebem o extra trabalhadores do mercado formal, inclusive aos empregados domésticos; aos beneficiários da Previdência Social; e aposentados e beneficiários de pensão da União e dos estados e municípios. Para o cálculo do pagamento do 13º salário em 2025, foram reunidos dados da Rais (Relação Anual de Informações Sociais) e do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).O montante representa aproximadamente 2,9% do PIB (Produto Interno Bruto).

Por lei, a liberação da primeira parcela deve ser feita até 30 de novembro. Como neste ano a data cairá no domingo, a legislação determina que empresas antecipem o depósito para o último dia útil bancário do mês, que será na sexta-feira, 28.

Por Suzi Jarde

