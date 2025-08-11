Homem é preso por manter esposa grávida em cárcere privado e ameaçá-la com faca em fazenda de Porto Murtinho

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante, na última sexta-feira (8), acusado de manter a esposa, de 25 anos, em cárcere privado e submetê-la a constantes ameaças e agressões físicas. A vítima, que está grávida de nove semanas, foi resgatada de uma fazenda localizada a cerca de 60 quilômetros de Porto Murtinho, após denúncia anônima à Polícia Civil.

Segundo informações da delegacia local, os policiais chegaram ao endereço e encontraram a casa trancada. A jovem, sozinha no interior do imóvel, chorou ao ser informada sobre o motivo da visita e relatou que era trancada diariamente pelo companheiro, impedida de sair e de manter contato com familiares.

Ela contou que vinha sofrendo agressões desde maio e que a situação se agravou em junho, após a mudança para a fazenda onde o suspeito trabalhava. Entre os episódios narrados, estão enforcamentos, golpes que bateram sua cabeça contra a parede, tentativas de esfaqueamento e destruição do celular.

A vítima também afirmou que as ameaças eram feitas com faca e incluíam promessas de morte contra ela e seus filhos, que moram em outra cidade. No dia 4 de agosto, durante uma consulta de pré-natal, sentiu-se intimidada pelo olhar fixo do acusado, que a acompanhou e não permitiu conversa privada com a equipe médica.

Diante da gravidade, os investigadores retiraram a mulher do local e acionaram o gerente da fazenda, que localizou o suspeito no campo. Ele foi preso em flagrante portando um facão com bainha e uma chaira.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Porto Murtinho, onde permanece à disposição da Justiça. O caso é investigado como cárcere privado, lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica.

