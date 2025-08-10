Homem é preso em flagrante por matar a mulher atropelada em Cassilândia

Vítima foi interrompida enquanto ligava para o 190; Caso é o 22º feminicído em 2025 no Estado

Neste domingo (10), um homem, identificado como Vitor Ananias foi preso por matar a mulher, Letícia Araújo atropelada na cidade de Cassilândia. Ele foi preso em uma operação conjunta das polícias Civil e Militar.

Segundo boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta da meia-noite no bairro Laranjeiras e a mulher ligou para pedir ajuda a Polícia Militar (PM) por volta das 22h, mas logo foi interrompida enquanto ligava para o 190.

Posteriormente, outras ligações feitas à polícia informavam que um homem havia atropelado uma vítima. Quando a PM chegou no local, a mulher já havia morrido.

Conforme o registro, Vitor conduziu um veículo, VW Gol para atropelar a vítima e uma briga foi ouvida por vizinhos momentos antes do crime. O filho do casal teria presenciado a cena.

Momentos posteriores, Vitor foi capturado na residência da mãe e negou primeiramente a intenção de matar Letícia. No entanto, um vizinho informou o contrário, que foi proposital e que o homem havia fugido do local logo depois do crime.

Ele foi levado para a delegacia e aguarda audiência de custódia. Em rede social, o perfil de Letícia Araújo informa que ela é natural de Tangará da Serra, Mato Grosso, e Vitor Ananias, de Maceió, Alagoas.

O caso está sendo investigado como feminicídio. Este é o 22º caso em Mato Grosso do Sul e segundo no mês de agosto, voltado para o combate à violência doméstica.

