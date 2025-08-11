Motorista de caminhão é preso ao transportar R$ 6 milhões em produtos contrabandeados

Uma equipe do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Bancos, Assaltos e Sequestros) apreendeu R$ 6 milhões em produtos contrabandeados no último sábado (9). A mercadoria estava sendo levada para Lins, no interior de São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Civil, os policiais faziam fiscalização de estradas vicinais e clandestinas utilizadas por contrabandistas quando abordaram o caminhão baú. O condutor de 35 anos ficou bastante nervoso e apresentou versões e notas fiscais inconsistentes.

Os agentes decidiram verificar a carga e encontraram grande quantidade de fardos de cigarro eletrônico, fertilizantes e diversos produtos de origem paraguaia. A carga foi avaliada em R$ 6 milhões e o caminhão mais R$ 700 mil, segundo o motorista.

Tudo foi apreendido e o condutor autuado em flagrante.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram