Homem morre atropelado e motorista foge sem prestar socorro em Cassilândia

Um homem identificado como Darlei Lucas dos Santos, de 56 anos, morreu após ser atropelado por um carro ainda não identificado na tarde desse domingo (10), na região central de Cassilândia, cidade a 419 quilômetros de Campo Grande. O motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

De acordo com a Polícia Militar, o atropelamento ocorreu por volta das 17h, na Rua Olímpio Dias dos Santos. Um morador que presenciou o acidente acionou a Guarda Municipal pelo telefone 190. Segundo a testemunha, Darlei estava deitado na via quando foi atingido pelo veículo.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu a vítima e a encaminhou ao hospital local, mas ela não resistiu aos ferimentos. Conforme o boletim de ocorrência, Darlei apresentava fratura no lado esquerdo do tórax.

O filho da vítima relatou à polícia que estava consumindo bebidas alcoólicas com o pai e que, ao sair para buscar mais, o deixou aguardando na rua. Quando retornou, encontrou-o caído e inconsciente, já sendo atendido pela equipe médica.

A testemunha que acionou as autoridades disse não ter visto o momento exato do impacto e, por isso, não conseguiu identificar a direção para a qual o carro seguiu após o atropelamento.

A Polícia Civil de Cassilândia investiga o caso, registrado como morte por causa indeterminada.

