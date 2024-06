Vendedor ambulante é executado a tiros por dupla de moto na fronteira com Paraguai

Um vendedor ambulante, identificado como Francisco Adão Batista de Lima, de 50 anos, foi executado a tiros por uma dupla de moto, na tarde dessa segunda-feira (17), em Sete Quedas, a 468 km de Campo Grande. Testemunhas afirmaram que Francisco havia furtado um comércio na fronteira.

Ele pertence a um grupo de vendedores ambulantes que chegou recente em Sete Quedas e estava fazendo vendas pelas ruas da região. Os companheiros de trabalho disseram que estavam se dividindo para oferecer produtos aos moradores.

Francisco estava no lado paraguaio e, após voltar, disse que iria ao mercado comprar cigarro. Ele retornou e seguiu com as vendas pela Vila da Paz, no município do Estado, quando foi abordado por dois homens em uma moto, que dispararam várias vezes e, na sequência, fugiram em direção ao Paraguai.

A vítima, que apresentava diversas perfurações, chegou a ser socorrida por uma ambulância e levada com vida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A quantidade de tiros que atingiu Francisco não foi divulgada pela perícia.

Logo após o crime, testemunhas reconheceram Francisco e afirmaram que ele foi filmado furtando um comércio no Paraguai. Também disseram que ele era suspeito de ter roubado utensílios em um mercado da cidade. Outros moradores declararam que o homem, ao chegar nas residências, insistia em tentar entrar nas propriedades.

Com informações do site Fronteira Agora