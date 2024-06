Foragido suspeito de estupro de vulnerável é preso em Coxim

Na manhã desta segunda-feira(17), um homem de 49 anos que foragido desde outubro de 2023 foi preso em decorrência do mandado de prisão preventiva por ser suspeito do crime de estupro de vulnerável contra uma vítima de 10 anos de idade.

O fato ocorreu no dia 28 de agosto de 2023, durante uma confraternização familiar. Após diligências inciais, foi solcicitada a prisão preventiva do homem, porém desde então ele não havia sido localizado. Hoje foram realizadas novas buscas e ele foi encontrado e capturado na residência de familiares.

Denúncias de casos suspeitos de estupro de vulnerável e ou de exploração sexual de crianças e adolescentes podem ser feitas pelo Disque 100 ou pelo telefone da DAM Coxim: (67) 3291-1338. O anonimato é garantido pela Polícia.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.