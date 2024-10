Homem é preso por furto de quatro biciletas em Campo Grande

Nesta manhã(14) a DEFURV (Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos) prendeu um homem por furto de bicicletas após realizar diligências referente a diversos furtos ocorridos nos últimos dias.

A Defurv recebeu um denúncia de que um indivíduo estaria tentando furtar bicicletas de um estabelecimento comercial, na região do Bairro Aero Rancho.

O homem iddentificado como P.D.A. (40) foi preso pelos policiais civis e com ele foi encontrado um alicate, conhecido como “corta-fio”, que era utilizado nas tentativas de arrombamento dos cadeados das bicicletas. Também foi encontrado em poder do autor uma chave mixa, comumente utilizada para furto de veículos.

As quatro bicicletas furtadas são avaliadas em R$ 2 mil, foram apreendidas e serão restituídas aos proprietários.

A Defurv deixa para a população um canal de denúncias pelo telefone: (67) 99226-0062 (WhatsApp).

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.