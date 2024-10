Procura-se Zeus e Bruce: cachorros fogem de casa e deixam dona desesperada no Jardim Carioca

Inseparáveis até na hora de fugir, os cães Zeus e Bruce sumiram da residência onde moram, localizada na Rua Dina Sfat, no bairro Jardim Carioca, em Campo Grande, na manhã de sábado (12). A dona, Amanda dos Santos Salazar, de 22 anos, está desesperada atrás do paradeiro dos pets.

A jovem contou que Bruce, o cãozinho cor caramelo, tem um olho azul e outro preto, sendo essa uma característica forte para ajudar a encontrá-lo.

Junto dele provavelmente estará Zeus, o cachorro de porte médio e pelagem preta, mas com o peitoral branco. “Os dois têm o hábito de andar juntos. Eles são diferentes, mas são irmãos. Espero encontrá-los logo, e se estiver com alguém, que me devolva, por favor”, disse a tutora.

Caso alguém tenha informações a respeito da localização dos animais, basta ligar no telefone 67 – 99183-6663 (Amanda).

