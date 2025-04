Operação Argos: policiais apreendem aproximadamente 23 mil quilos de drogas, em Jardim

Na manhã terça-feira (15), A Polícia Civil deflagrou, a operação “Argos”, que possui o objetivo de combater o tráfico de drogas e o crime organizado em pontos considerados críticos do município de Jardim. A ação foi coordenada pela DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), em conjunto com a SIG (Seção de Investigações Gerais) da 1ª Delegacia de Polícia de Jardim, após meses de investigações.

A operação teve como foco enfraquecer financeiramente o tráfico local, desarticular núcleos criminosos e conter reflexos dessas atividades ilícitas no aumento de crimes patrimoniais, como furtos e roubos, além da utilização de menores no tráfico.

Durante a ação foram cumpridos: 22 mandados de busca e apreensão; 7 mandados de prisão temporária; 5 prisões em flagrante por tráfico de drogas (sendo 1 também por corrupção de menores) e 5 menores apreendidos por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. As equipes também apreenderam: 22,1321 kg de maconha; 671,3 g de crack e 91 g de cocaína.

A operação contou com o apoio de diversas unidades da Polícia Civil, da capital e do interior, como DHPP, DERF, GARRAS, DEFRON, DECON, POLINTER, SIG de Dourados, e as Delegacias de Bela Vista, Guia Lopes da Laguna, Bonito, além da 1ª DP e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Jardim. A Polícia Militar também participou da operação, com equipes do Batalhão de Choque e cães farejadores, reforçando as buscas e o controle tático durante os cumprimentos dos mandados.

