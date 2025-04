Bares e restaurantes de Campo Grande apostam no “feriadão” para aumentar faturamento

Mesmo que alguns planejam viajar, a Abrasel estima um aumento de até 20% nos quatro dias

Em contagem regressiva para os dias de folga, com feriado da Sexta-feira Santa (18) e de Tiradentes, na próxima segunda-feira (21), a expectativa gira em torno da movimentação econômica que o período deve trazer para os cofres de Mato Grosso do Sul. Somente no setor de comércio são esperados um faturamento de R$ 396 milhões, já a Abrasel -MS (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Mato Grosso do Sul) projeta um aumento entre 5% a 20% com o feriado prolongado.

Com atendimentos na 14 de julho, o sócio-proprietário do bar e restaurante Copo, Bruno Salabastian comentou que alguns feriados geram preocupação em relação às vendas, pois algumas pessoas programaram viajar. “Reparamos que alguns feriados pontuais, nosso cliente e morador da cidade se programa para viajar, como a Semana do Saco Cheio. Mas feriados prolongados que têm esse conceito mais família, de se reunir, como na Páscoa, há uma movimentação justamente porque os planos são de não sair da cidade”, avalia.

Com isso, segundo Salabastian, a época se torna uma oportunidade para aumentar o faturamento, e se adequar a necessidade dos clientes. “Feriados que se prolongam vemos essa procura e aumento. E a 14 de julho está com o 16º estabelecimento aberto, com isso os campo-grandenses têm uma opção de polo gastronômico a mais para aproveitar nesses feriados”.

Apesar da incerteza no fluxo de clientes, o gerente da Nativas Churrascaria, Alex Wastowski, explicou para a reportagem que aposta em promoções para atrair aquelas pessoas que não vão viajar. “Geralmente, feriados prolongados não são bons para Campo Grande. A cidade fica deserta e as pessoas viajam para outras cidades como Bonito. Mas preparamos uma programação especial, na sexta-feira abriremos normalmente, com o festival do Pirarucu com um cardápio voltado para peixes, frutos do mar, sushi e o pirarucu assado”, destacou.

“Almoçar fora de casa”

A expectativa da Abrasel no MS sobre o feriado prolongado acompanha a nacional, com a perspectiva de aumento do faturamento entre 5% e 20%, em comparação com a Semana Santa do ano passado. De acordo com o presidente da Abrasel em Mato Grosso do Sul, João Francisco Denardi, os feriados são de grande importância para o segmento.

“Uma vez que muitas pessoas viajam para pontos turísticos no interior, movimentando os estabelecimentos dessas cidades e ao mesmo tempo também há um fluxo intenso para a Capital, o que faz com bares e restaurantes tenham um maior movimento”, pontuou.

Além disso, segundo Denardi muitas famílias optam por almoçar fora, tanto na sexta-feira santa, quanto no domingo de Páscoa. “O que faz com que os restaurantes tenham que se preparar, contratando temporários para o atendimento e cozinha, adequando o cardápio com a inclusão de pratos à base de peixe, ou oferecendo opção para quem não segue a tradição de comer pescado nesses dias”.

Ainda como fator de estímulo ao aumento do movimento de bares e restaurantes está a alta da inflação sobre alimentos, o que faz com que as pessoas busquem alternativas como a alimentação fora do lar.

Desempenho do setor

De acordo com a pesquisa realizada pela Abrasel em março, 71% dos empresários esperam aumentar o faturamento durante o feriado prolongado de abril. A pesquisa também revelou oscilações no desempenho financeiro das empresas. Em fevereiro, 30% dos negócios operaram com lucro, enquanto outros 30% fecharam o mês no prejuízo e 39% registaram equilíbrio.

Os números indicam uma piora em relação a janeiro, quando o percentual de empresas lucrativas era maior (36%) e total de negócios operando em prejuízo era menor (25%). “O setor ainda enfrenta desafios notáveis, com mais de dois terços das empresas operando sem lucro, mas, ainda assim, há sinais positivos. As datas sazonais, como o feriado prolongado de Páscoa, representam oportunidades de fortalecimento para muitas empresas que operam no limite”, afirma, Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel.

Por Suzi Jarde

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais