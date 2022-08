Jogador de futebol morre em acidente no MS

Kássio Kenis Santos de Oliveira, de 23 anos, morreu em um acidente na noite deste domingo (21), próximo ao município de Figueirão, a 270 km de Campo Grande, na MS-436. O jovem, que era jogador de futebol, estava em um Fiat Punto. O veículo capotou três vezes.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 15h20. Testemunhas contaram à polícia que o jovem entrou na pista contrária e, ao tentar retornar, perdeu o controle da direção e capotou. O rapaz ainda foi arremessado pelo vidro da frente do carro.

De acordo com investigações preliminares, Kássio não usava cinto de segurança. Ele foi socorrido para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu cerca de quatro horas depois, por volta das 19h. O corpo do jovem foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Costa Rica.

Nas redes sociais amigos e familiares lamentam a morte recente de Kássio, que era jogador de futebol em Camapuã. “Que papai do céu cuide de vc no céu, que te coloque em um campo com os anjos pra jogar bola com você”. Disse um amigo.

Como jogador de futebol, Kássio participou de algumas equipes importantes do Estado, como quando defendeu a camisa da Serc. Além disso, atuou como lateral do ABC de Camapuã.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.