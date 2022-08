Caminhoneiro sequestrado é libertado após 2 dias preso em cativeiro

Um motorista de 43 anos, que estava dirigindo uma carreta, foi preso em flagrante na rodovia BR-267, próximo a cidade de Rio Brilhante, a cerca de 161 km de Campo Grande. Após alguns procedimentos, foi descoberto que o proprietário do veículo havia desaparecido a 2 dias e que estava em cárcere privado em São Paulo.

De acordo com informações, o crime foi descoberto após uma abordagem realizada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), em um motorista que estava conduzindo um caminhão na BR-267. O motorista, quando questionado, afirmou que havia sido contratado pelo proprietário da carreta para transportar o veículo de Santos, no litoral de São Paulo, até Maracaju, em Mato Grosso do Sul.

Pelo motorista aparentar um certo nervosismo, os policiais começaram a desconfiar da situação e decidiram entrar em contato com o dono do veículo, não obtivendo contato. Após isso, os agentes recorreram a família da vítima, que revelou que ele estava desaparecido a cerca de dois dias.

O homem que estava dirigindo o caminhão foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Civil de Rio Brilhante. O verdadeiro dono do veículo foi liberado do cativeiro em que estava, em São Paulo, após colaboração com a Polícia Civil.

Os familiares agradeceram aos policiais rodoviários. “A família toda agradece a esta equipe da PRF, que ajudou a salvar a vida do meu irmão, a todos estes profissionais envolvidos, que Deus abençoe e ilumine todos os dias para exercer esta profissão tão importante”.

