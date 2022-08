“Ainda não é tempo”, Simone fala sobre possível carreira gospel

Após o comunicado oficial da separação da dupla Simone e Simaria, Simone conversou sobre as especulações de trocar o sertanejo pela carreira gospel. Na tarde deste domingo (21), a cantora comentou sobre isso nos stories do seu Instagram, admitindo que tem algumas ideias do que pretende fazer nessa nova fase de carreira solo.

“Andei lendo algumas matérias falando que eu iria seguir carreira no gospel. Todo mundo sabe que eu sou cristã, mas eu ainda não vou seguir o gospel porque ainda não é tempo. Sou apaixonada, amo louvar e é o que me traz paz, alegria, felicidade. Mas eu preciso obedecer o tempo de Deus”, começa a cantora nos vídeos postados.

“Permaneço cantando em um estilo de som que eu também amo, que me deu tudo na minha vida, que é o sertanejo. (…) a sofrência aqui é garantida e não teria como cantar outro estilo, enquanto Deus não me permite”, esclarece Simone.

Deixando de fora qualquer resquício de intriga com a sua irmã, a cantora afirma que além de estar feliz, também esta feliz por Simaria. “Mas também estou feliz pela minha irmã, porque ela está feliz. Ela quer esse tempo para cuidar dos filhos dela. (…) ela [Simaria] é meu Sol, ela é minha luz, ela é minha anja e eu a amo ela mais do que qualquer coisa nesse mundo. Muito tempo, né? 30 anos de história. Mas é isso, eu estou feliz por ela. Vamos aproveitar a vida, porque viver é bom, enquanto Deus nos permite essa temporada aqui na Terra”, concluiu Simone, emocionada.

Veja alguns trechos dos vídeos feitos pela cantora:

Todo mundo já falou bastante sobre o fim da dupla @SimoneeSimaria Agora, chegou a vez da própria @Simone_SeS quebrar o silêncio e revelar se vai mesmo cantar gospel e como está a relação com a irmã, @SimariaMendes pic.twitter.com/twJtsF4KJX — Splash UOL (@Splash_UOL) August 22, 2022

Sobre a separação da dupla:

O anúncio oficial da separação de Simone e Simaria, vem após diversos casos de desentendimentos entre as irmãs. No perfil oficial da dupla e no pessoal das duas cantoras, a publicação, postada na quinta-feira (18), afirma que as artistas seguirão carreira solo, porém antes dessa nova etapa, as duas irão passar por uma pausa para decidir o caminho que irão.

Também foi revelado que Simone irá continuar com os shows já contratados da dupla antes dessa pausa, enquanto Simaria vai continuar afastada dos palcos durante um período, para cuidar da sua família e da sua condição vocal.

