Homem é preso na Capital após furtar 18 malotes de dinheiro em mercado de Aquidauana

O homem também utilizou o mesmo modo de agir em outro furto qualificado num estabelecimento na cidade de Anastácio em março deste ano.

Na útima terça-feira(09), um homem identificado como, D.B.S. de 31 anos foi preso em flagrante por furtar um mercado na cidade de Aquidauana, na última segunda(08) levando 18 malotes de dinheiro com 40 mil de reais. Ao todo, 18 malotes contendo cédulas de moeda nacional (faturamento dos dias 06 e 07 e abertura de expediente do dia 08) foram subtraídos.

O gerente do estabelecimento comercial notou que a sala de malotes e o sistema de gravações de câmeras haviam sido violado e acionou a empresa de segurança e registrou Boletim de ocorrência.

Uma equipe da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana e a Perícia Técnica se deslocaram até o mercado e iniciaram a coleta de informações e imagens de câmeras de segurança que pudessem auxiliar na identificação do autor. Uma denúncia anônima apontou D.B.S. como o autor do crime.

Após a verificação da denúncia, a equipe foi para Campo Grande/MS e, com o apoio da DERF, localizou D.B.S. no Bairro Campo Nobre. Ao ser abordado, D.B.S. confessou o crime e se recusou a fornecer detalhes.

Na casa foram encontradas diversas cédulas de dinheiro, incluindo algumas aparentemente falsificadas, além de itens pessoais e vestimentas que coincidiam com as gravações das câmeras de segurança. A investigação também revelou que D.B.S. possui um histórico de ferimento por arma de fogo, o que causou uma lesão em sua perna esquerda, colaborando com as imagens onde o suspeito aparece mancando.

O gerente do mercado furtado disse na 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana que o valor total subtraído é estimado em R$ 40.750,00. A polícia recuperou R$ 4.057,00, em cédulas variadas na casa do homem.

le foi levado à Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos, em Campo Grande, para a adoção das medidas cabíveis. O caso segue sob investigação e o criminoso permanecerá preso às ordens da justiça e a Polícia Civil.

A operação foi realizada pela 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana-MS, Seção de Investigações Gerais da Delegacia de Polícia de Anastácio-MS e também equipes da Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos (DERF).

