EBC firma acordo para realizar cobertura do Festival Latinidades 2024

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) fará a cobertura da 17ª edição do Festival Latinidades, que acontece de 25 a 27 de julho, em Brasília. A TV Brasil, a Rádio Nacional e a Agência Brasil acompanharão o evento que, este ano, tem como tema “Vem ser fã de mulheres negras”. O termo de cooperação foi assinado com o Instituto Afrolatinas nesta quarta-feira (10). Esse é considerado o maior festival de mulheres negras da América Latina.

O presidente da EBC, Jean Lima, afirmou que a assinatura do acordo reafirma o compromisso da empresa em apoiar eventos culturais, em especial o Festival Latinidades, cujo tema aborda a pauta das desigualdades sociais, de gênero e racial. “É um orgulho sermos parceiros de um projeto que discute o acesso das mulheres negras às políticas públicas, bem como o combate à violência que sofrem cotidianamente e a necessidade de superarmos o racismo e o machismo”, disse.

Além da cobertura, a EBC irá realizar a gravação de alguns shows para futura transmissão na programação das rádios. Nesta edição, o Festival celebra a força e o papel das mulheres negras na sociedade e homenageia a cantora cubana, Rita Marley; a DJ jamaicana, Sister Nancy; a cantora e compositora brasileira, Alaíde Costa; e a artista brasileira, Sandra de Sá. A programação inclui debates, exposições, palestras, shows e apresentações culturais. Confira aqui.

Sobre o Festival

Criado em 2008, o Festival Latinidades foi o primeiro festival de mulheres negras do Brasil. A programação reforça a contribuição das mulheres negras para a sociedade em diferentes áreas, com destaque para o papel estratégico das artes e da cultura na promoção da equidade de gênero e raça.

Serviço

Festival Latinidades

Salvador – 5 a 7 de julho

Goiás – 20 de julho

Brasília – 25 a 27 de julho

São Paulo – 26 de julho

Programação: https://latinidades.com.br/

Com informações da assessoria

