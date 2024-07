Homem invade casa e mantém ex-mulher e filhos reféns no Jardim Los Angeles

Homem de 33 anos foi preso, nessa terça-feira (9), no bairro Los Angeles, em Campo Grande, após fazer a mulher e os filhos reféns.

De acordo com informações, a vítima, de 29 anos, havia acabado de chegar em casa quando encontrou o ex-marido dentro do imóvel. Com uma pedra, passou a ameaçar a mulher de morte, dizendo que tiraria a própria vida em seguida.

O suspeito decidiu trancar a ex-esposa e os filhos, que são crianças, dentro de casa. Ele pegou uma faca e continuou com as ameças. A mulher conseguiu pegar o celular e pedir socorro para uma amiga que mora próximo.

A PM (Polícia Militar) foi acionada, mas a equipe que atendeu a ocorrência inicialmente não conseguiu negociar com o homem, que aparentava estar bastante nervoso. O BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) foi chamado para realizar a negociação.

Após 1h30, ele decidiu liberar as vítimas e se entregou. À polícia, a mulher contou que tinha medidas protetivas contra o ex-marido.

O homem foi preso e encaminhado à Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher). Ele passa por audiência de custódia nesta quarta-feira (10) e deve responder pelos crimes de sequestro, cárcere privado, ameaça e descumprir medida protetiva.

