Mulher arranca cabelos de vizinha após briga por som alto

N a noite da última segunda-feira(08), uma mulher de 37 anos arrancou os cabelos da vizinha de 40 durante uma briga por sol alto no condomínio Sírio Libanês em Campo Grande.

O boletim de ocorrência, o marido da mulher de 37 anos disse que ligou para a polícia militar, após o som alto que vinha da casa da vizinha que não condizinha para quem mora em condomínio.

os militares foram no local , mas nada foi constatado. Eles orientaram o morador que se a situação continuasse para acionar a 7º Delegacia de Polícia Civil. Após as saídas dos militares, a mulher do homem foi até a casa da vizinha para tirar satisfação e então a agrediu deixando ferimentos no rosto e arrancando os cabelos dela.

Ambas foram encaminhadas para a Depac Cepol. No boletim o caso foi registrado como lesão corporal e pertubação do sossego alheio.

