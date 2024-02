Mulher é presa após incendiar casa com marido e amante dentro

No último domingo (18) uma mulher de 22 anos foi detida em flagrante após atear fogo na casa onde vivia com o marido, no Bairro Morada do Sol, em Nova Andradina. O incêndio resultou na destruição total do imóvel, mas o marido conseguiu escapar. A motivação por trás do ato teria sido a descoberta de uma traição.

A Polícia Militar foi acionada para se dirigir à residência, onde os bombeiros já estavam controlando as chamas. A mulher se aproximou dos militares e confessou ter iniciado o incêndio após ver o marido deitado na cama com o amante, afirmando também que pretendia matá-lo. Ela entregou o isqueiro para a polícia.

A mulher alega ter ficado extremamente transtornada, iniciando uma discussão com o casal, que se recusava a deixar o local. A princípio, o intuito era apenas assustar os amantes, mas as chamas tomaram outras proporções. O caso foi registrado como ameaça e incêndio em casa habitada. Não há informações sobre o paradeiro do marido e do amante.