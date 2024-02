Cinco times estão garantidos nas quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense

O Campeonato Sul-Mato-Grossense teve a sexta rodada, a primeira do returno, realizada neste fim de semana e, das oito vagas nas quartas de final, cinco já estão ocupadas. Isso graças à péssima campanha do Náutico, que perdeu todos os jogos e já teve o rebaixamento decretado. A primeira fase termina no dia 10 de março.

Grupo A

A rodada começou com uma partida no sábado (17). Depois de duas derrotas seguidas, o Costa Rica, atual campeão, recebeu o lanterna Náutico no Estádio Laertão e não perdeu a chance para se reabilitar. Com gols de Tony Love e Felipe Jesus, ambos no segundo tempo, venceu por 2 a 0.

Na segunda partida da chave, neste domingo (18), Portuguesa e Coxim se enfrentaram em Sidrolândia em disputa direta por posição. Melhor para a Lusa que saiu na frente com David, viu o adversário empatar com Caio mas, retomou a frente com gol de Raylan e venceu por 2 a 1, tudo no primeiro tempo.

Com os resultados, a liderança segue com o Operário, com 13 pontos. O Costa Rica retomou a segunda posição com nove pontos, a Portuguesa vem em seguida com oito e o Coxim tem sete. Todos estão garantidos nas quartas de final, já que o Náutico perdeu todos os seis jogos que disputou e, sem pontuar, não tem mais como entrar na zona de classificação com os dois jogos que ainda disputa. Nas próximas rodadas, os classificados jogam para disputar a melhor posição possível e poder decidir em casa os confrontos eliminatórios.

Grupo B

Os dois jogos da chave foram no sábado e a briga por classificação ficou mais acirrada. No Estádio Sotero Zárate, em Sidrolândia, o Novo recebeu o Ivinhema e conquistou sua primeira vitória em uma virada marcante. O Azulão do Vale abriu 2 a 0 antes dos 15 minutos de jogo, com gols de Thiaguinho e Vitão. Ainda no primeiro tempo, o time da casa igualou com dois gols de falta marcados pelo meia Henrique. No segundo tempo, Matheus Soller marcou um golaço para decretar a vitória do Novo por 3 a 2.

No Estádio Arthur Marinho, o líder Dourados AC visitou o Corumbaense e conquistou a terceira vitória seguida, a segunda fora de casa. O único gol do jogo foi marcado por Thiago Moura, cobrando pênalti no início do segundo tempo. Esse foi o terceiro gol do zagueiro na competição, sendo que os dois primeiros foram em cobranças de falta.

Na classificação, o DAC, com 12 pontos na liderança, é o único com classificação garantida. Em segundo está o Aquidauanense, com oito. A disputa ficou embolada entre o Corumbaense, terceiro com cinco pontos, Ivinhema e Novo, nesta ordem, ambos com quatro pontos.

Próxima Rodada

Três jogos acontecem nesta quarta-feira (21). Pelo Grupo B, às 15h30, DAC e Aquidauanense se enfrentam no Estádio Douradão. No Estádio Sotero Zárate, às 19h, jogam Novo e Corumbaense.

No Grupo A, apenas um jogo programado. No Estádio André Borges, às 18h, o Coxim recebe o líder Operário. A partida entre Portuguesa e Náutico foi adiada para o dia 29 de fevereiro, devido manutenção no gramado do Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Com informações FFMS