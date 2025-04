Homem é preso em flagrante por violência doméstica e posse irregular de armas em Caarapó

Um homem foi preso em flagrante por suspeita de praticar violência doméstica contra sua ex-companheira, em Caarapó, município distante 274 quilômetros de Campo Grande. Além da violência doméstica, o suspeito também responderá por posse ilegal de arma. O caso aconteceu nesta última sexta-feira (25), mas só foi divulgado nesta segunda-feira (28).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que, naquele mesmo dia, foi agredida por seu parceiro, com quem manteve um relacionamento por cerca de 22 anos. Durante esse período, ela sofreu agressões físicas, psicológicas e ameaças, mas não registrou ocorrências anteriores por medo. A mulher informou ainda que, no episódio mais recente, o autor, após consumir bebidas alcoólicas, ficou alterado, a agarrou com força, causando lesões no braço e no ombro. Insatisfeito, o homem a agarrou pelo pescoço, jogou-a no chão e desferiu socos em seu rosto.

Após conseguir fugir das agressões e se abrigar na casa de uma amiga, a vítima passou a receber mensagens de texto, contendo diversas ameaças por parte do agressor. A mulher também relatou que, durante o relacionamento, foi forçada diversas vezes a manter relações sexuais contra sua vontade, além de ter sofrido restrições à liberdade de trabalhar e estudar, o que lhe causou problemas de saúde.

Diante da gravidade dos fatos, uma equipe da Polícia Civil identificou o local onde o suspeito morava e o prendeu em flagrante. Em sua residência, foram encontradas duas armas de fogo calibre .22.

O agressor foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal praticada contra a mulher por razão da condição de sexo feminino, ameaça e injúria, todos no âmbito da Lei Maria da Penha, além do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais