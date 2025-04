Cruzeiro vence o Vasco e Grêmio empata com o Vitória na 6ª rodada do Brasileirão

A sexta rodada do Campeonato Brasileiro foi movimentada nesse domingo (27), com destaque para a vitória do Cruzeiro sobre o Vasco e o empate entre Grêmio e Vitória. No Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, o Cruzeiro venceu o Vasco por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Christian, que balançou as redes pela primeira vez com a camisa celeste.

O Vasco foi superior no primeiro tempo, criando boas oportunidades, principalmente com Philippe Coutinho, que obrigou o goleiro Cássio a fazer uma grande defesa em uma cabeçada aos 18 minutos. Hugo Moura também assustou no minuto final da etapa inicial, mas novamente parou no goleiro cruzeirense. O Cruzeiro chegou a marcar com Christian antes do intervalo, mas o gol foi anulado por impedimento de Kaio Jorge.

No segundo tempo, o Cruzeiro equilibrou o jogo e aproveitou um contra-ataque para garantir a vitória. Aos 22 minutos, Wanderson avançou pela esquerda e cruzou rasteiro. O zagueiro João Victor falhou na tentativa de corte, e Christian aproveitou para mandar para o fundo da rede. O Vasco ainda teve uma grande chance de empatar, com Victor Luis finalizando de dentro da pequena área, mas Cássio novamente brilhou e garantiu os três pontos para o time mineiro.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos 10 pontos no campeonato, enquanto o Vasco permaneceu com 7 pontos, somando sua terceira derrota na competição. Agora, ambas as equipes se preparam para a Copa do Brasil: o Cruzeiro enfrenta o Vila Nova e o Vasco visita o Operário-PR, ambos os jogos na próxima quinta-feira (30).

Grêmio tropeça e continua no Z4

No Barradão, em Salvador, o Grêmio empatou com o Vitória em 1 a 1 e segue na zona de rebaixamento. O Tricolor gaúcho saiu na frente ainda no primeiro tempo, com Jemerson aproveitando um cruzamento para abrir o placar aos 20 minutos.

Apesar da posse de bola do Vitória, as chances claras foram poucas na primeira etapa. No segundo tempo, o Leão empatou com Carlinhos, que cabeceou para o gol vazio após uma saída errada do goleiro Volpi.

O Vitória ainda teve chances de virar o jogo, mas Fabri desperdiçou uma oportunidade clara. O Grêmio também pressionou nos minutos finais, mas esbarrou em grandes defesas do goleiro Lucas Arcanjo, além de perder uma chance clara com Aravena.

Com o resultado, o Grêmio permanece na 18ª posição, com apenas 5 pontos, enquanto o Vitória chegou a 6 pontos e, momentaneamente, saiu da zona de rebaixamento, deixando o Atlético-MG na 17ª colocação.

Na próxima rodada, o Vitória enfrenta o Ceará no sábado, às 17h30 (horário de Mato Grosso do Sul), e o Grêmio busca se recuperar diante do Santos, no domingo, às 15h.

