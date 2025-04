Família é feita refém durante assalto e tem caminhonete roubada em Naviraí

Uma família foi feita refém e amarrada durante um assalto, na noite de sábado (26) em Naviraí, município localizado a cerca de 359 quilômetros de Campo Grande. O caso foi registrado no domingo (27) na delegacia da cidade e segue sob investigação.

De acordo com o boletim de ocorrência, o empresário, proprietário da residência, contou que havia deixado seu filho no trabalho e, ao retornar, estacionou sua caminhonete Chevrolet S10 em frente à casa. Por volta das 19h30, dois homens pularam o muro da propriedade e, fazendo menção de estarem armados, colocando as mãos na cintura, anunciaram o assalto.

O empresário, sua esposa e a neta foram rendidos e obrigados a permanecer em silêncio. Em seguida, os criminosos levaram as três vítimas até um dos quartos da casa, onde foram amarradas com um cabo de força de computador.

Enquanto as vítimas estavam presas, um dos assaltantes deixou o local dirigindo a caminhonete roubada. Cerca de 20 minutos depois, o segundo criminoso recebeu uma ligação, encostou a porta do quarto onde as vítimas estavam e também fugiu. Só então a família percebeu que os bandidos haviam deixado a residência e acionou a polícia.

Familiares compartilharam nas redes sociais a imagem da caminhonete S10 na tentativa de localizar o veículo. Até o momento, ninguém foi preso e a Polícia Civil investiga o caso.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais