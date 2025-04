Flamengo goleia o Corinthians e assume liderança do Brasileirão; Palmeiras é derrotado pelo Bahia

A sexta rodada do Campeonato Brasileiro teve emoções de sobra neste domingo (27), com destaque para a goleada do Flamengo sobre o Corinthians e a surpreendente derrota do Palmeiras diante do Bahia. No Maracanã, o Flamengo não tomou conhecimento do Corinthians e venceu por 4 a 0, assumindo, ainda que momentaneamente, a liderança da Série A, com 14 pontos. Logo aos cinco minutos, Cebolinha abriu o placar com um chute rasteiro após avançar livre pela esquerda.

Com um toque de bola envolvente e um setor ofensivo inspirado, o Rubro-Negro ampliou com Arrascaeta — que se isolou na artilharia do campeonato, agora com cinco gols — e Pedro, que aproveitou uma falha do goleiro Hugo Souza para marcar em sua volta como titular após lesão. O primeiro tempo terminou 3 a 0, e o placar poderia ter sido ainda mais elástico.

Dorival Júnior, recém-anunciado como técnico do Corinthians, assistiu da tribuna à dura realidade que terá pela frente, ainda agravada pela lesão de Memphis Depay nos minutos iniciais.

Na segunda etapa, o Flamengo administrou a vantagem com autoridade e continuou criando chances. O quarto gol veio após pênalti sofrido por Arrascaeta, convertido por Pedro, que deixou o campo aplaudido após sofrer com câimbras.

Com a segunda goleada na competição — já havia vencido o Juventude por 6 a 0 —, o Flamengo mostra força e profundidade no elenco. Na próxima rodada, enfrenta o Cruzeiro, domingo (4), às 17h30, no Mineirão. O Corinthians tentará se reabilitar diante do Internacional, no sábado (3), às 17h30.

Bahia surpreende e encerra invencibilidade do Palmeiras

Em pleno Allianz Parque, o Bahia surpreendeu e venceu o Palmeiras por 1 a 0, com um gol de Kaiky nos acréscimos do segundo tempo. A derrota quebrou a sequência de nove jogos de invencibilidade do Verdão na temporada e custou a liderança do Brasileirão, agora nas mãos do Flamengo.

O primeiro tempo foi equilibrado, com o Palmeiras controlando a posse de bola, mas sem efetividade. O Bahia, por outro lado, foi perigoso nos contra-ataques, principalmente com Erick Pulga e Ademir.

Na etapa final, o Verdão pressionou ainda mais e criou chances claras, especialmente com Flaco López e Vitor Roque, mas parou nas boas defesas de Marcos Felipe e na falta de pontaria. Quando parecia que o empate seria inevitável, o Bahia aproveitou um contra-ataque fatal: Kaiky arrancou e garantiu a vitória do Tricolor baiano.

Com o revés, o Palmeiras estacionou nos 13 pontos. Agora, o foco do time de Abel Ferreira se volta para a estreia na Copa do Brasil contra o Ceará, na quarta-feira (30), às 18h30, no Castelão. Pelo Brasileirão, o próximo duelo será contra o Vasco, domingo (4), no Mané Garrincha, em Brasília.

