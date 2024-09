Homem é preso em flagrante no hospital por acidente que matou duas adolescentes na BR-158

Na madrugada de ontem, (22), um homem de 22 anos foi preso em flagrante no hospital por causar um acidente que matou duas adolescentes na BR-158.

O homem fugiu sem prestar socorro as vítimas. Policiais da Delegacia de Polícia de Brasilândia ao chegarem no local identificaram as duas adolescentes, de 14 e 16 anos como vítimas fatais e encontraram seis latas de cervejas consumidas no interior do veículo.

Havia um outro passageiro no veículo que também sobreviveu e se encontrava hospitalizado em Brasilândia. Ele confirmou que o condutor ingeriu grande quantidade de álcool, perdeu a direção do veículo, ocasionou o acidente e fugiu do local.

O motorista de 22 anos foi encontrado no hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Três Lagoas e foi preso em flagrante ali no local enquanto recebia atendimento médico.

A prisão foi por delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pela influência de álcool. A delegada responsável pelo flagrante representou pela prisão preventiva do autor, pois ele fugiu do local do acidente e não prestou socorro às vítimas.

O homem passará por audiência de custódia, onde sua situação prisional será definida pela Justiça.

